Общество

Константин Большаков
12 Февраля, 2019 15:28

Пообещавший «хлопнуть в рыло» женщине брянский чиновник поплатился

Сергей Цуканов.
Источник: dixinews.ru
#чиновники

#хамство

#Брянск
Брянск, 12 Февраля - DIXINEWS.

Теперь коммунальщика уволят. Он попросил прощения.

Стала известна личность директора управляющей компании в Брянской области, который пообещал «хлопнуть в рыло» женщине, пожаловавшейся на лужи на дорогах. Как пишет газета Суземского района «Рассвет», хамом оказался руководитель ООО «Суземкакомсервис» Сергей Цуканов.

Издание опубликовало видеозапись, на которой Цуканов объясняет произошедшую ситуацию и просит прощения за своё поведение. Он признался, что «повёл себя неправильно», объяснив это напряжённым рабочим днём.

- Жительница очень возмутилась по поводу луж, но мы всё в течение двух часов устранили. Я прошу извинения за некорректно выраженные слова и своё поведение, - сказал Сергей Цуканов.

Подводя итоги некрасивой истории, глава Суземского района Борис Слипухов заявил, что по поводу поведения Цуканова будут сделаны выводы, а сам он потеряет работу.

- Подобное отношение к людям я считаю недопустимым, - резюмировал Слипухов.

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