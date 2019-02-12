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Константин Большаков
12 Февраля, 2019 15:28
Пообещавший «хлопнуть в рыло» женщине брянский чиновник поплатился
Сергей Цуканов.
Источник: dixinews.ru
Брянск, 12 Февраля - DIXINEWS.
Теперь коммунальщика уволят. Он попросил прощения.
Стала известна личность директора управляющей компании в Брянской области, который пообещал «хлопнуть в рыло» женщине, пожаловавшейся на лужи на дорогах. Как пишет газета Суземского района «Рассвет», хамом оказался руководитель ООО «Суземкакомсервис» Сергей Цуканов.
Издание опубликовало видеозапись, на которой Цуканов объясняет произошедшую ситуацию и просит прощения за своё поведение. Он признался, что «повёл себя неправильно», объяснив это напряжённым рабочим днём.
- Жительница очень возмутилась по поводу луж, но мы всё в течение двух часов устранили. Я прошу извинения за некорректно выраженные слова и своё поведение, - сказал Сергей Цуканов.
Подводя итоги некрасивой истории, глава Суземского района Борис Слипухов заявил, что по поводу поведения Цуканова будут сделаны выводы, а сам он потеряет работу.
- Подобное отношение к людям я считаю недопустимым, - резюмировал Слипухов.
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