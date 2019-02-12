Спорт

Константин Большаков
12 Февраля, 2019 15:12

«Ювентус» готовит трансфер громче, чем переход Роналду

Мохамед Салах.
Источник: News.sportbox.ru
#Салах

#футбол

#Ювентус
Рим, 12 Февраля - DIXINEWS.

Известный египетский футболист может присоединиться к «старой синьоре». Но для этого придётся распрощаться с одним из лидеров клуба.

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах может перейти в туринский «Ювентус». Как пишет The Guardian, в подобной сделке заинтересовано руководство итальянского клуба.

Египтянин может заменить нападающего «старой синьоры» Пауло Дибалу, которым интересуется мадридский «Реал». В стане «Ювентуса» за Салаха готовы отдать 200 млн евро, уточняет издание.

Если переход состоится, он станет одним из самых крупных трансферов в истории мирового футбола и в два раза превысит сделку по переходу в «Ювентус» Криштиану Роналду, за которого туринцы летом 2018 года заплатили «Реалу» 100 млн евро.

Стоит отметить, что в «Ливерпуль» Салах перешёл как раз из итальянского клуба – до этого он выступал за «Рому» в Серии А.

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