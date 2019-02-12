Госдума приняла закон об изоляции российского интернета

Документ успешно прошёл первое чтение. В нижней палате парламента разъяснили основные его положения.

Во вторник, 12 апреля, депутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект о суверенном интернете. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», документ подразумевает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика, а его главная задача – обеспечить бесперебойную работу Рунета при сбоях в инфраструктуре за рубежом или во время внешнего воздействия.

- Хотелось бы, чтобы комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи привлёк к обсуждению законопроекта при доработке его ко второму чтению экспертов, причём высококлассных, - передаёт пресс-служба Госдумы слова спикера Вячеслава Володина.

Володин попросил парламентариев изучить международный опыт и замечания, высказанные деловым сообществом, при доработке документа.

- Важно не закрыть, не отрубить, а обеспечить безопасность, - подчеркнул Володин.

Как заявила член Совета Федерации Людмила Бокова, в бюджете на 2019-2021 года «все ресурсы были заложены» на реализацию данного законопроекта.

Напомним, ранее из-за этого закона депутат от фракции ЛДПР Андрей Луговой пошёл на конфликт с руководителем партии Владимиром Жириновским, который потребовал отозвать подпись парламентария из списка соавторов документа. Луговой заявил, что делать этого не будет.