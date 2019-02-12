Общество

Константин Большаков
12 Февраля, 2019 13:21

Брянский чиновник пообещал «хлопнуть в рыло» женщине из-за жалобы

Кадр из видео.
Источник: dixinews.ru
#чиновники

#Брянск

#хамство
Брянск, 12 Февраля - DIXINEWS.

Жительница всего-то пожаловалась на плохие дороги. Однако глава УК распсиховался.

В интернете появилась видеозапись, на которой чиновник оскорбляет женщину, указавшую ему на лужи на дорогах. Как пишут «Известия», дело происходит в посёлке Суземка Брянской области, а главным героем записи стал директор местной управляющей компании.

В ответ на претензии жительницы, мужчина просит её «сначала протрезветь», а не придираться к состоянию дорог, после чего садиться в машину. Женщина остановила чиновника, когда тот попытался уехать, на что тот в ответ начал угрожать ей «хлопнуть в рыло».

Как заявил глава администрации Суземского района Борис Слипухов телеканалу «360», на видео действительно глава местной УК. Поведение чиновника Слипухов назвал неправильным и не исключил, что тот уйдёт со своей должности.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Пообещавший «хлопнуть в рыло» женщине брянский чиновник поплатился
Российских чиновников попросили думать, прежде чем говорить
Чиновников предложили иногда не наказывать за коррупцию
Читайте в рубрике:
Мэр Сибая обрушился на горожан из-за призыва к Путину
Россияне признались, что не доверяют друг другу
Экс-чиновница, заявившая о «ненужности молодёжи», решила рассказать правду




Для финального подрыва на Бурее потратили 15 тонн тротила
Глава МИД Венгрии встал на сторону России в беседе с Помпео
Мощный ураган обрушился на Гавайи пострадали 5 человек
Производители предложили добавить в платежки ЖКХ сбор на замену ветхих лифтов
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФАС и РРПК связали «странные» отношения
Москва, 13 Февраля, 20:51.
Штрафы за неуважение властей вырастут в разы
Брюссель, 13 Февраля, 20:08.
Против России введут новые санкции
Вашингтон, 13 Февраля, 19:32.
Евросоюз может развалиться, как СССР
Воронеж, 13 Февраля, 18:47.
В Воронеже организуют "праздничные" учения
Уфа, 13 Февраля, 18:38.
Мэр Сибая обрушился на горожан из-за призыва к Путину
Москва, 13 Февраля, 18:13.
Прокуратура заинтересовалась отношениями ФАС и «ДМП-РМ»
Москва, 13 Февраля, 17:55.
Первую бариатрическую операцию выполнили хирурги Подмосковья
Самара, 13 Февраля, 17:46.
Самарские силовики поймали иностранного пособника исламистов
Волгоград, 13 Февраля, 16:23.
Под Волгоградом устроили внезапные учения местного гарнизона
Москва, 13 Февраля, 14:20.
Аршавин захотел «отобрать» у бывшей жены 1 млн евро
Москва, 13 Февраля, 13:35.
Музей Москвы обновил экскурсионную программу


Загрузка...





Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия