Брянский чиновник пообещал «хлопнуть в рыло» женщине из-за жалобы

Жительница всего-то пожаловалась на плохие дороги. Однако глава УК распсиховался.

В интернете появилась видеозапись, на которой чиновник оскорбляет женщину, указавшую ему на лужи на дорогах. Как пишут «Известия», дело происходит в посёлке Суземка Брянской области, а главным героем записи стал директор местной управляющей компании.

В ответ на претензии жительницы, мужчина просит её «сначала протрезветь», а не придираться к состоянию дорог, после чего садиться в машину. Женщина остановила чиновника, когда тот попытался уехать, на что тот в ответ начал угрожать ей «хлопнуть в рыло».

Как заявил глава администрации Суземского района Борис Слипухов телеканалу «360», на видео действительно глава местной УК. Поведение чиновника Слипухов назвал неправильным и не исключил, что тот уйдёт со своей должности.