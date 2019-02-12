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Константин Большаков
12 Февраля, 2019 13:21
Брянский чиновник пообещал «хлопнуть в рыло» женщине из-за жалобы
Кадр из видео.
Источник: dixinews.ru
Брянск, 12 Февраля - DIXINEWS.
Жительница всего-то пожаловалась на плохие дороги. Однако глава УК распсиховался.
В интернете появилась видеозапись, на которой чиновник оскорбляет женщину, указавшую ему на лужи на дорогах. Как пишут «Известия», дело происходит в посёлке Суземка Брянской области, а главным героем записи стал директор местной управляющей компании.
В ответ на претензии жительницы, мужчина просит её «сначала протрезветь», а не придираться к состоянию дорог, после чего садиться в машину. Женщина остановила чиновника, когда тот попытался уехать, на что тот в ответ начал угрожать ей «хлопнуть в рыло».
Как заявил глава администрации Суземского района Борис Слипухов телеканалу «360», на видео действительно глава местной УК. Поведение чиновника Слипухов назвал неправильным и не исключил, что тот уйдёт со своей должности.
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