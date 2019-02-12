Экономика

Константин Большаков
12 Февраля, 2019 12:45

Власти рассказали, как сумели поддержать менее обеспеченных россиян

Максим Орешкин.
Источник: Rufincontrol.ru
#Минэкономразвития

#доходы

#ВВП
Москва, 12 Февраля - DIXINEWS.

Реальные доходы падают пятый год подряд. Правительству пришлось поддержать граждан.

Министерство экономического развития РФ опубликовало обзор «Картина экономики. Январь 2019 года», где рассмотрело причины падения реальных доходов граждан и роста ВВП. Документ представлен на сайте ведомства, отмечает корреспондент ИА «DixiNews».

Как оказалось, в 2018 году зарплаты выросли на 6,8% в реальном выражении, однако реальные доходы россиян упали на 0,2%. При этом в первую очередь пострадали более обеспеченные слои населения, для которых выросли налоги на недвижимость и платежи по ипотеке, а также снизились поступления от банковских депозитов.

Доходы менее обеспеченных групп населения власти сумели поддержать. Для этого власти повысили МРОТ и зарплаты бюджетникам, увеличили выплаты семьям с детьми.

Что касается роста ВВП на 2,3% по итогам прошлого года, это он был признан неустойчивым и вызванным разными факторами. В текущем году экономический рост упадёт до 1,3%, уверены в Минэкономразвития.

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