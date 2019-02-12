Власти рассказали, как сумели поддержать менее обеспеченных россиян

Реальные доходы падают пятый год подряд. Правительству пришлось поддержать граждан.

Министерство экономического развития РФ опубликовало обзор «Картина экономики. Январь 2019 года», где рассмотрело причины падения реальных доходов граждан и роста ВВП. Документ представлен на сайте ведомства, отмечает корреспондент ИА «DixiNews».

Как оказалось, в 2018 году зарплаты выросли на 6,8% в реальном выражении, однако реальные доходы россиян упали на 0,2%. При этом в первую очередь пострадали более обеспеченные слои населения, для которых выросли налоги на недвижимость и платежи по ипотеке, а также снизились поступления от банковских депозитов.

Доходы менее обеспеченных групп населения власти сумели поддержать. Для этого власти повысили МРОТ и зарплаты бюджетникам, увеличили выплаты семьям с детьми.

Что касается роста ВВП на 2,3% по итогам прошлого года, это он был признан неустойчивым и вызванным разными факторами. В текущем году экономический рост упадёт до 1,3%, уверены в Минэкономразвития.