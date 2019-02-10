Рим подтвердил свой курс на отмену санкций против России

Итальянский министр экономического развития, труда и соцполитики Луиджи Ди Майо заявил о планах пересмотра ограничительных мер в отношении РФ. Речь идёт об их отмене.

С таким заявлением вице-премьер европейской страны выступил в воскресенье, 10 февраля.

"Против пресловутых санкций в отношении России мы боремся и будем бороться, но не потому что мы любим русских или американцев, но потому что мы отстаиваем интересы итальянцев. Если есть компании, которые несут огромные потери из-за антироссийских санкций, вполне закономерно пересмотреть инструменты, но не принцип", - отметил Ди Майо.

Стоит отметить, что программа коалиционного правительства партий "Движение "5 звёзд" и "Лига" содержит позицию об отмене антироссийских санкций 2014 года. Кабмин представляет Ди Майо.

Официальный Рим неоднократно высказывался в пользу отмены ограничений. При этом ссылался он на колоссальные потери европейских компаний.