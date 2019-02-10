Военные начали отворачиваться от Мадуро

Несмотря на заявления ранее, что армия поддерживает действующего лидера. Против выступил высокопоставленный военный.

Полковник сухопутных войск Венесуэлы Рубен Альберто Паз Хименес заявил, что выступает против законно избранного президента страны Николаса Мадуро. При этом Хименес является третьим высокопоставленным военным, признающим власть лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Как пишет El Comercio, полковник рассказал, что принимал участие в демонстрациях против Мадуро, а также попросил венесуэльских военных пропустить поставки гуманитарной помощи в страну из Соединённых Штатов Америки.

- Давайте будем смелыми и не будем бояться, - передаёт издание слова военного.

По словам Хименеса, 90% вооружённых сил Венесуэлы недовольны действиями Николаса Мадуро, который якобы при помощи солдат старается удержать власть.

Напомним, массовые протесты против действующей власти в Венесуэле начались 23 января, когда Гуайдо объявил себя и.о. президента страны. Его признали США, Канада, ряд латиноамериканских стран, Израиль и Австралия. В поддержку Мадуро выступили РФ, Иран, Турция и Белоруссия.