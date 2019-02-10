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Константин Большаков
10 Февраля, 2019 15:21
Пограничники перестают пускать украинцев в Россию
Пункт пропуска "Нехотеевка".
Источник: Nationalinterest.org
Киев, 10 Февраля - DIXINEWS.
Наши спецслужбы пока не подтверждают этого факта. Но о нём говорят украинские власти.
Госпогранслужба Украины заявила, что российские пограничники перестали пускать в РФ украинских граждан без каких-либо оснований. Такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Как заявили в Киеве, жалобы на якобы имевшее место быть такие случаи участились последние три дня. Так, утверждается, что через российский пункт «Нехотеевка» со стороны Харьковской области не смогли проехать порядка 100 украинцев.
В ведомстве уточняют, что российские пограничники либо не называют причин отказа на въезд в РФ, либо о запрете на въезд автомобилей с большим объёмом двигателя, наподобие «Тойоты Прадо», «Фольксваген Пассат» и других моделей. При этом будто бы отечественные власти заставляют украинцев на камеру говорить, что те возвращаются на родину по своему желанию.
В этом украинские власти также заподозрили «влияние российских спецслужб» на граждан Украины. В ФСБ России пока данные заявления не прокомментировали.
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