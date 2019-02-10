Глава NASA ответил на приглашение «Роскосмоса» приехать в Москву

В принципе, представитель западной корпорации не против визита. Но точные даты не называются.

Официальный представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко сообщил, что глава NASA Джим Брайденстайн согласился приехать с визитом в Россию. Здесь он намеревается провести переговоры с главой отечественной космической госкорпорации Дмитрием Рогозиным.

- Приглашение Брайденстайну приехать в Россию для проведения дальнейших переговоров было озвучено Рогозиным во время телеконференции, - передают РИА «Новости» слова Устименко. – Намерение у американской стороны есть, но время визита пока не согласовано.

Напомним, ранее американские власти временно сняли санкции с Дмитрия Рогозина, под которыми он находится с 2014 года, чтобы глава «Роскосмоса» мог прилететь в США. Однако визит, запланированный на февраль, не состоится из-за давления американских сенаторов на NASA.