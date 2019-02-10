Культура

Константин Большаков
10 Февраля, 2019 11:43

Лазарев озвучил ожидания от «Евровидения-2019»

Сергей Лазарев.
Источник: Zolotoy.ru
#Лазарев

#Евровидение

#конкурс
Москва, 10 Февраля - DIXINEWS.

Артист попросил реалистично отнестись к его выступлению. Но при этом и не забывать о поддержке.

Российский певец Сергей Лазарев рассказал в эфире телеканала «Россия 1», чего ожидает от выступления на «Евровидении-2019». В частности, артист призвал трезво оценивать его шансы на конкурсе.

- Я хочу, чтобы мы все были реалистами и понимали, что прошлое моё выступление – это другой год, другие исполнители, другие песни, и сейчас расклад может быть совершенно другой, - признался Лазарев.

Напомним, «Евровидение-2019» пройдёт с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Сергей Лазарев принимал участие в конкурсе в 2016 году, когда занял третье место.

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