Политика

Станислав Сикорский
10 Февраля, 2019 11:24

Абэ пообещал не передавать курильскую проблему следующим поколениям

Синдзо Абэ.
Источник: scoopnest.com
#Абэ

#Курилы

#переговоры
Токио, 10 Февраля - DIXINEWS.

Глава японского правительства Синдзо Абэ дал обещание об активных переговорах с РФ относительно Курил в будущем. Он полагает, что разногласия нужно устранить при текущем поколении.

Премьер-министр выступил на въезде правящей Либерально-демократической партии как её председатель.

"Нерешенная уже более 70 лет проблема не должна перейти к будущим поколениям. Полный решимости положить конец этой проблеме нашими с президентом Путиным руками, я хочу продолжить активные переговоры по мирному договору", - отметил Абэ.

Стоит отметить, что глава России Владимир Путин встретился с японским премьером в ноябре 2018 года. В Сингапуре стороны согласились на активные переговоры о статусе отдельных Курильских островов.

Основой договорённостям должна стать Совместная декларация 19 октября 1956 года. Документ содержит пункт об официальном прекращении состояния войны между государствами. Помимо этого, Токио должен получить контроль над Шикотаном и несколькими иными необитаемыми островами, относящимися к Малой Курильской гряде.

В 1960 году руководство Советского Союза отказалось продолжать процесс по передаче островов. Москва таким образом отметила японским властям на заключение с Соединёнными Штатами договора о безопасности.

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