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Константин Большаков
10 Февраля, 2019 10:52
Порошенко выступил против президента, хихикающего с Путиным
Пётр Порошенко.
Источник: Bessarabia.in.ua
Киев, 10 Февраля - DIXINEWS.
Так он призвал не голосовать за одного из кандидатов. Хотя у самого Порошенко накануне нашли кучу нарушений.
Президент Украины Пётр Порошенко призвал своих сограждан не выбирать на грядущих выборах главу государства, который будет «хихикать» с российским лидером Владимиром Путиным. Такое сообщение Порошенко оставил на своей странице в твиттере.
Как пояснил действующий президент, украинцам не нужен «президент и главнокомандующий, который встанет перед Кремлём на колени».
- Не нужен президент и главнокомандующий, который будет флиртовать или хихикать с Путиным. Не нужен президент и главнокомандующий, первым подписанным документом которого будет акт о капитуляции, - заявил Пётр Порошенко.
Напомним, накануне стало известно, что сам Порошенко допустил многочисленные нарушения в декларации для регистрации кандидатом на выборы. Так, он скрыл от украинской ЦИК земельные владения, бизнес и неуплаченные налоги.
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