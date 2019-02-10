Порошенко выступил против президента, хихикающего с Путиным

Так он призвал не голосовать за одного из кандидатов. Хотя у самого Порошенко накануне нашли кучу нарушений.

Президент Украины Пётр Порошенко призвал своих сограждан не выбирать на грядущих выборах главу государства, который будет «хихикать» с российским лидером Владимиром Путиным. Такое сообщение Порошенко оставил на своей странице в твиттере.

Как пояснил действующий президент, украинцам не нужен «президент и главнокомандующий, который встанет перед Кремлём на колени».

- Не нужен президент и главнокомандующий, который будет флиртовать или хихикать с Путиным. Не нужен президент и главнокомандующий, первым подписанным документом которого будет акт о капитуляции, - заявил Пётр Порошенко.

Напомним, накануне стало известно, что сам Порошенко допустил многочисленные нарушения в декларации для регистрации кандидатом на выборы. Так, он скрыл от украинской ЦИК земельные владения, бизнес и неуплаченные налоги.