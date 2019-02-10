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Константин Большаков
10 Февраля, 2019 10:41
Названы подробности гибели российского военного в Абхазии
Российские военные в Абхазии.
Источник: tass.ru
Москва, 10 Февраля - DIXINEWS.
Контрактник попал в ДТП и получил смертельные травмы. Во всём обвинили дорожные условия.
В результате автомобильной катастрофы в Абхазии погиб военнослужащий-контрактник из России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местное МЧС.
Насколько известно, погибший, двигаясь на легковом автомобиле «Лада Приора», врезался в военный «Камаз». Как пояснили в Южном военном округе, что военнослужащий не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на встречную полосу.
- Информация о происшествии поступила в дежурную часть Гудаутского отделения МЧС, пришлось разрезать легковушку, чтобы вытащить погибшего, - пояснил источник.
Сама авария произошла в селе Приморское, которое недалеко от Гудауты – там расположена российская военная база. Имя и звание контрактника издание не уточнило. По факту ДТП ведётся расследование.
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