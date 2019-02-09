Технологии и наука

Станислав Сикорский
9 Февраля, 2019 12:51

Российских космонавтов отправят на Луну

Космонавт.
Источник: widewp.ru
#Роскосмос

#космонавты

#исследования
Москва, 09 Февраля - DIXINEWS.

Деятели российской космической отрасли запланировали организовать ежегодные полёты на Луну. Они начнутся с 2031 года.

Согласно документу головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш, первая экспедиция будет миссией по доставке экипажа на поверхность спутника. В следующем, 2032 году, на Луну будет доставлен луномобиль - тяжёлый луноход.

В рамках второй экспедиции будут изучены способы перемещения на поверхности Луны.

Также в 2033 году исследователи совершат ряд поездок на дальние расстояния и займутся испытанием робототехнических комплексов. Уже к 2034-2035 годам "Роскосмос" планирует соорудить первую отечественную лунную базу.

Стоит отметить, что в 2028 и 2029 годах специалисты планируют провести два предварительных старта. Космонавты совершат облёт спутника на пилотируемом судне, а также испытают взлётно-посадочный комплекс.

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