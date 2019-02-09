Швеция начала бахвалиться истребителем, уступающим российским Су

Шведские военный структуры создали, как они утверждают, нового убийцу российских боевых самолётов. Речь идёт, прежде всего, об уничтожении "представителей" серии Су.

Соответствующее заявление принадлежит командующему ВВС Швеции Матсу Хельгессону. По его словам, истребителю Saab Gripen E предстоит стать "настоящим кошмаром" для российских "коллег" даже без применения стелс-технологий.

"Gripen, особенно E-модель, предназначен для уничтожения самолетов Су. У нас здесь черный пояс", - отметил он на презентации в Финляндии.

Согласно информации СМИ, Gripen не может нести столь обширный арсенал, как его российские или американские аналоги. Также он не слишком выделяется скрытностью, скоростью и дальностью полёта. При этом в его козырях - способность заглушить радиосигнал в рамках радиоэлектронной войны.

Как пояснил эксперт по воздушным боям Джастин Бронк, радиоэлектронная война началась из-за конфликта между шведскими и немецкими пилотами. Последние использовали более надёжную и современную технику.

Шведские истребитель во время манёвров сумел незаметно приблизиться к левому крылу немецкого Typhoon и всё это благодаря заглушке.