Сборная России выиграла бронзу на Кубке мира в Канаде

Мужская сборная России по биатлону в Канаде.

Седьмой этап Кубка мира по биатлону проходит в Кэнморе. Продляться соревнования до 11 февраля.

На Кубке мира по биатлону в канадском Кэнморе, сборная России заняла третье место в эстафете, передаёт корреспондент ИА DixiNews.

Честь российской команды отстаивали Логинов Александр, Латыпов Эдуард, Гараничев Евгений и Поварницын Александр.

Первое место досталось сборной Норвегии, серебро за французами.

Стоит отметить, что в индивидуальной гонке, которая проходила 7 февраля, Александр Логинов также выиграл бронзу, отстав от лидера Йоханеса Бе из Норвегии на 2 минуты 41 секунду.