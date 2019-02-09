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Виктория Грей
9 Февраля, 2019 11:30
Сборная России выиграла бронзу на Кубке мира в Канаде
Мужская сборная России по биатлону в Канаде.
Источник: Sportsweek.org
Оттава, 09 Февраля - DIXINEWS.
Седьмой этап Кубка мира по биатлону проходит в Кэнморе. Продляться соревнования до 11 февраля.
На Кубке мира по биатлону в канадском Кэнморе, сборная России заняла третье место в эстафете, передаёт корреспондент ИА DixiNews.
Честь российской команды отстаивали Логинов Александр, Латыпов Эдуард, Гараничев Евгений и Поварницын Александр.
Первое место досталось сборной Норвегии, серебро за французами.
Стоит отметить, что в индивидуальной гонке, которая проходила 7 февраля, Александр Логинов также выиграл бронзу, отстав от лидера Йоханеса Бе из Норвегии на 2 минуты 41 секунду.
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