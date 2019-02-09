Спорт

Виктория Грей
9 Февраля, 2019 11:30

Сборная России выиграла бронзу на Кубке мира в Канаде

Мужская сборная России по биатлону в Канаде.
Источник: Sportsweek.org
#сборнаяроссии

#биатлон

#бронза
Оттава, 09 Февраля - DIXINEWS.

Седьмой этап Кубка мира по биатлону проходит в Кэнморе. Продляться соревнования до 11 февраля.

На Кубке мира по биатлону в канадском Кэнморе, сборная России заняла третье место в эстафете, передаёт корреспондент ИА DixiNews.

Честь российской команды отстаивали Логинов Александр, Латыпов Эдуард, Гараничев Евгений и Поварницын Александр.

Первое место досталось сборной Норвегии, серебро за французами.

Стоит отметить, что в индивидуальной гонке, которая проходила 7 февраля, Александр Логинов также выиграл бронзу, отстав от лидера Йоханеса Бе из Норвегии на 2 минуты 41 секунду.

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