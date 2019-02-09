Эксперты назвали смартфоны с самым высоким излучением

В списке оказался и iPhone. Об этом сообщила компания Statista.

Эксперты компании Statista опубликовали в Twitter список смартфонов, которые обладают самым высоким электромагнитным излучением.

Лидер данного исследования смартфон 2017 года Xiaomi Mi A1. Его уровень излучения составляет 1,75 ватта на килограмм. Вторую строчку занял гаджет OnePlus 5T с излучением в 1,68 ватта на килограмм, замкнул тройку антирейтинга Xiaomi Mi Max 3 – 1,58 ватта на килограмм. Четвёртое и пятое места за OnePlus 6T и HTC U12 Life.

Также в список попали iPhone, HTC и смартфоны фирмы Sony.

Стоит отметить, что в Германии норма излучения составляет 0,6 ватта на килограмм, таким образом, все попавшие в список девайсы превысили эту норму.