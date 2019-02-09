Адмирал ВМС США предлагает перейти к «наступлению» на Россию

Об этом он заявил в ходе выступления в Атлантическом совете. Помимо России в его список конкурентов попал и Китай.

Глава ВМС США Джон Ричардсон призвал Вашингтон перейти к «наступлению» на Москву и Пекин, об этом сообщает издание Business Insider.

Ричардсон в своём выступлении обвинил Россию в наращивании военных в Восточном Средиземноморье, а также в блокировании Азовского моря.

Помимо этого он призвал Штаты проявлять больше агрессии в отношении России и Китая и считает что «пришло время нанести удар первыми».

«Я считаю, было бы замечательно, если бы мы смогли вынудить русских, наших конкурентов, реагировать на наши первые шаги. Время от времени игра на белой стороне доски является преимуществом», - сказал Ричардсон.