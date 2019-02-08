Технологии и наука

Константин Большаков
8 Февраля, 2019 18:15

Рогозин похвастался сборкой первого «царь-двигателя»

РД-171МВ.
Источник: twitter.com
#Роскосмос

#Рогозин
Москва, 08 Февраля - DIXINEWS.

Он будет устанавливаться на новых кораблях. Испытания должны пройти уже в этом году.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин объявил о готовности мощнейшего двигателя для нового корабля «Союз-5». Об этом чиновник сообщил на своей странице в твиттере.

- Первый двигатель РД-171МВ для новейшей ракеты среднего класса «Союз-5» «Иртыш» собран на подмосковном НПО «Энергомаш» и готовится к огневым испытаниям. По мощности ему нет равных в мире, - написал Рогозин.

Как говорил ранее сам глава «Роскосмоса», этот двигатель прозвали «царь-двигателем» из-за соответствующей мощности. «РБК» уточняет, что испытания РД-171МВ запланированы на 2019 год, а в 2021 году должны быть произведены первый и второй лётные комплексы двигателей для «Союза-5».

Такая модернизация, пишет издание, обойдётся в 7 миллиардов рублей, и впервые в этой работе ученые используют цифровое проектирование и производство.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В «Роскосмосе» объяснили причину кризиса в отрасли и оборонке
«Роскосмос» решил проверять, как собирают ракеты
Медведев попросил «Роскосмос» меньше болтать и больше делать
Читайте в рубрике:
Медведев потребовал уточнить, что такое шпионская техника
В Госдуме рассказали, когда в России отключат интернет
Учёные обнаружили новую опасность алкоголя




Российский учитель изобрёл «лошомобиль»
Шесть горняков погибли в ДТП с автобусом в Кемеровской области
18 часов под завалами: на месте обрушения дома в Стамбуле нашли живого ребёнка
Сильнейшее наводнение в Рио-де-Жанейро: пятеро погибших
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рогозин похвастался сборкой первого «царь-двигателя»
Москва, 08 Февраля, 17:44.
Озвучены тревожные данные о заболеваемости корью в России
Челябинск, 08 Февраля, 17:21.
Челябинские СМИ сообщили о вспышке кори
Москва, 08 Февраля, 17:14.
Российские нефтяные компании заработали рекордные деньги
Екатеринбург, 08 Февраля, 16:56.
В Екатеринбурге решили вопрос с карантином
Москва, 08 Февраля, 16:17.
Названа дата прощания с Сергеем Юрским
Киев, 08 Февраля, 15:17.
Украина защитилась советским оружием от России
Вашингтон, 08 Февраля, 14:54.
В США придумали, как помешать «Северному потоку-2»
Москва, 08 Февраля, 14:11.
Путин приставил охрану к Януковичу
Москва, 08 Февраля, 13:15.
В Москве начнут штрафовать за стоянку на «вафельной» разметке
Москва, 08 Февраля, 13:05.
Выяснилось, сколько стоит бесплатное образование в России
Москва, 08 Февраля, 12:05.
В День влюблённых «Останкино» сменит цветовую гамму


Загрузка...





Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия