Рогозин похвастался сборкой первого «царь-двигателя»

Он будет устанавливаться на новых кораблях. Испытания должны пройти уже в этом году.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин объявил о готовности мощнейшего двигателя для нового корабля «Союз-5». Об этом чиновник сообщил на своей странице в твиттере.

- Первый двигатель РД-171МВ для новейшей ракеты среднего класса «Союз-5» «Иртыш» собран на подмосковном НПО «Энергомаш» и готовится к огневым испытаниям. По мощности ему нет равных в мире, - написал Рогозин.

Как говорил ранее сам глава «Роскосмоса», этот двигатель прозвали «царь-двигателем» из-за соответствующей мощности. «РБК» уточняет, что испытания РД-171МВ запланированы на 2019 год, а в 2021 году должны быть произведены первый и второй лётные комплексы двигателей для «Союза-5».

Такая модернизация, пишет издание, обойдётся в 7 миллиардов рублей, и впервые в этой работе ученые используют цифровое проектирование и производство.