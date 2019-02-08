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Константин Большаков
8 Февраля, 2019 18:15
Рогозин похвастался сборкой первого «царь-двигателя»
РД-171МВ.
Источник: twitter.com
Москва, 08 Февраля - DIXINEWS.
Он будет устанавливаться на новых кораблях. Испытания должны пройти уже в этом году.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин объявил о готовности мощнейшего двигателя для нового корабля «Союз-5». Об этом чиновник сообщил на своей странице в твиттере.
- Первый двигатель РД-171МВ для новейшей ракеты среднего класса «Союз-5» «Иртыш» собран на подмосковном НПО «Энергомаш» и готовится к огневым испытаниям. По мощности ему нет равных в мире, - написал Рогозин.
Как говорил ранее сам глава «Роскосмоса», этот двигатель прозвали «царь-двигателем» из-за соответствующей мощности. «РБК» уточняет, что испытания РД-171МВ запланированы на 2019 год, а в 2021 году должны быть произведены первый и второй лётные комплексы двигателей для «Союза-5».
Такая модернизация, пишет издание, обойдётся в 7 миллиардов рублей, и впервые в этой работе ученые используют цифровое проектирование и производство.
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