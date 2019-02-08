Озвучены тревожные данные о заболеваемости корью в России

Показатель превышен в несколько раз по сравнению с прошлым годом. Большинство больных дети.

В Роспотребнадзоре заявили, что по итогам прошлого года рост заболеваемости корью в нашей стране увеличился в 3,5 раза. Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным службы, в 2017 году корью болели 725 человек, а с января по декабрь 2018 года – уже 2538 человек. Среди них 1414 детей в возрасте до 17 лет включительно, а также 1331 детей в возрасте до 13 лет включительно.

Напомним, о росте заболеваемости корью в конце января сообщили также в министерстве здравоохранения России. Смертельных случаев, к счастью, зафиксировано не было.