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Константин Большаков
8 Февраля, 2019 17:44
Озвучены тревожные данные о заболеваемости корью в России
Прививка от кори.
Источник: Rossaprimavera.ru
Москва, 08 Февраля - DIXINEWS.
Показатель превышен в несколько раз по сравнению с прошлым годом. Большинство больных дети.
В Роспотребнадзоре заявили, что по итогам прошлого года рост заболеваемости корью в нашей стране увеличился в 3,5 раза. Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным службы, в 2017 году корью болели 725 человек, а с января по декабрь 2018 года – уже 2538 человек. Среди них 1414 детей в возрасте до 17 лет включительно, а также 1331 детей в возрасте до 13 лет включительно.
Напомним, о росте заболеваемости корью в конце января сообщили также в министерстве здравоохранения России. Смертельных случаев, к счастью, зафиксировано не было.
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