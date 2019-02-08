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Константин Большаков
8 Февраля, 2019 17:14
Российские нефтяные компании заработали рекордные деньги
Нефтяная вышка.
Источник: Tass.ru
Москва, 08 Февраля - DIXINEWS.
Так подсчитали специалисты. Повышение цен на «чёрное золото» сыграло отечественным нефтяникам на руку.
В 2018 году российские нефтяные компании получили рекордную доналоговую прибыль. Как пишет Reuters со ссылкой на отчёт Flitch, рост прибыль до уплаты налогов в долларах и рублях в зависимости от компании выросла на 20-60%.
Согласно отчёту, это произошло благодаря следующим факторам: 30% роста цен на нефть, падению рубля на 7% и выгодным налоговым условиям.
К примеру, крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» за 2018 год увеличила собственную прибыль на 50%. Большую роль в этом сыграла соглашение ОПЕК+, когда Россия увеличила добычу нефти до почти рекордных показателей.
Что касается рублёвых цен на нефть в 2019 году, то, по подсчётам Flitch, они останутся на прошлогоднем уровне, а следовательно, российские нефтяники вновь получат хорошую прибыль.
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