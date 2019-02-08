Культура

Константин Большаков
8 Февраля, 2019 16:17

Названа дата прощания с Сергеем Юрским

Сергей Юрский.
Источник: Zima.today
#артисты

#смерть

#Юрский
Москва, 08 Февраля - DIXINEWS.

Великого актёра не стало сегодня. Он долго болел перед уходом из жизни.

Прощание с советским и российским актёром, режиссёром театра и кино, народным артистом РСФСР Сергеем Юрским состоится 11 февраля. Как пишет ТАСС, церемония прощания состоится в Театре имени Моссовета, где артист трудился 20 лет. Время церемонии ещё уточняется. В мэрии Москвы заявили, что Юрский будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Напомним, Сергей Юрский скончался 8 февраля 2019 года на 84-м году жизни. Причиной смерти оказалась остановка сердца. Родственники артиста сообщили, что он долгое время болел.

Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде. Играл в театре и кино. Зрителям запомнился по таким блестящим картинам, как «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби», «Республика ШКИД» и «Золотой телёнок».

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