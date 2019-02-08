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Константин Большаков
8 Февраля, 2019 15:17
Украина защитилась советским оружием от России
С-300 на параде в Киеве.
Источник: Commons.wikimedia.org
Киев, 08 Февраля - DIXINEWS.
Об этом рассказали военные соседней страны. Они решили защищаться советскими вооружениями.
В министерстве обороны Украины заявили, что взяли на вооружение восстановленные ЗРК С-300, С-125 и «Бук». Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», такое заявление опубликовала пресс-служба ведомства.
Полковник ВСУ Юрий Ставский пояснил, что аналогичные зенитно-ракетные комплексы будут поступать в армию Украины и в 2019 году. Кроме того, командование ВСУ хочет повысить уровень подготовки солдат, проведя масштабные учения с использованием «Бука» и С-300П.
- Все они будут проходить на фоне обстановки, максимально приближенной к боевой, - пояснил Ставский.
Как уточнили в Минобороны Украины, данное усиление войск связано с «угрозами со стороны России». Москву также обвинили в милитаризации Крыма и наращивании вооружений у границы с Украиной.
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