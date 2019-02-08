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Константин Большаков
8 Февраля, 2019 14:54
В США придумали, как помешать «Северному потоку-2»
Северный поток-2.
Источник: Vybor.news
Вашингтон, 08 Февраля - DIXINEWS.
Сенаторы готовы рассмотреть документ о наложении экономических ограничений на проект. Пока это лишь рекомендация, но в Белом доме могут прислушаться.
Комитет по иностранным делам американского конгресса готовится рассмотреть резолюцию, которая предлагает наложить санкции на строительства газопровода «Северный поток-2». Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», об этом сказано на сайте сената США.
Как сказано в документе, проекты, подобные «Северному потоку-2», угрожают европейской энергетической безопасности, а значит, его строительство должно быть отменено. Также сенаторы призвали Белый дом помочь Украине в наращивании оборонного потенциала и дать отпор «российской агрессии» в Чёрном море.
Отметим, что подобная резолюция носит лишь рекомендательный характер и похожая была принята уже в декабре 2018 года. Юридической силы документ не имеет.
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