В США придумали, как помешать «Северному потоку-2»

Сенаторы готовы рассмотреть документ о наложении экономических ограничений на проект. Пока это лишь рекомендация, но в Белом доме могут прислушаться.

Комитет по иностранным делам американского конгресса готовится рассмотреть резолюцию, которая предлагает наложить санкции на строительства газопровода «Северный поток-2». Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», об этом сказано на сайте сената США.

Как сказано в документе, проекты, подобные «Северному потоку-2», угрожают европейской энергетической безопасности, а значит, его строительство должно быть отменено. Также сенаторы призвали Белый дом помочь Украине в наращивании оборонного потенциала и дать отпор «российской агрессии» в Чёрном море.

Отметим, что подобная резолюция носит лишь рекомендательный характер и похожая была принята уже в декабре 2018 года. Юридической силы документ не имеет.