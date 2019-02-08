Путин приставил охрану к Януковичу

Российский лидер распорядился охранять беглого украинского президента. В этом признались в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что бывший президент Украины Виктор Янукович, который бежал на территорию России весной 2014 года, находится под государственной охраной. Заявление Пескова приводит «Интерфакс».

Как оказалось, президент России Владимир Путин лично распорядился взять Виктора Януковича под охрану, когда того доставили в нашу страну. В тот момент сам Янукович ещё пребывал в статусе президента Украины, но теперь у него никакого особого статуса нет, добавил Песков.

При этом Дмитрий Песков не ответил, охраняет ли Виктора Януковича ФСО или какая-либо другая государственная силовая служба.

Напомним, ранее Янукович провёл пресс-конференцию, на которой заявил, что на него могут совершить покушение.