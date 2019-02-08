Общество

Константин Большаков
8 Февраля, 2019 13:05

Выяснилось, сколько стоит бесплатное образование в России

Школа.
Источник: Flashnord.com
#школы

#образование

#поборы
Москва, 08 Февраля - DIXINEWS.

СМИ подсчитали, какие суммы тратят родители на детей-школьников. Платят практически за всё и даже больше.

«Известия» опубликовали итоги исследования «Сколько стоит бесплатное образование», в котором выяснилось, что школьные поборы на одного ребёнка в среднем составляют более 4 тысяч в год.

Если в 2018 году с родителей собирались в среднем 5320 рублей, то в этом – 4425 рублей. При этом данная сумма не учитывает приобретение учебников и тетрадей – 3741 рублей в год, оплату питания в столовой – 943 рубля в месяц.

Чаще всего родителей просят оплатить ремонт школы – в текущем учебном году за это заплатили 52% респондентов. Столько же заявили, что им пришлось оплатить расходные материалы, такие как бумага и картриджи для принтеров.

48% опрошенных признались, что за свой счёт берут школам мебель и шторы, 32% покупают моющие и чистящие средства, 13% родителей приобретают питьевую воду и туалетную бумагу. Наконец, за охрану среднеобразовательных учебных заведений платят 33% респондентов, а 13% - за уборщиц и подсобных рабочих.

Как уточнило издание, о сборе денег в школах заявили 83% участников опроса, и 51% из них готов платить, чтобы дети учились в хороших условиях. Всего в исследовании участвовали более 1600 человек из 84 российских регионов, кроме Ненецкого автономного округа.

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