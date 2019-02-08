|
Константин Большаков
8 Февраля, 2019 11:10
Мадуро предложили бежать к друзьям в Россию
Николас Мадуро.
Источник: life.ru
Вашингтон, 08 Февраля - DIXINEWS.
В Вашингтоне требуют, чтобы законный президент Венесуэлы покинул страну. Является ли это скрытой угрозой – покажет время.
Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что президенту страны Николасу Мадуро нужно покинуть страну, а власть передать лидеру оппозиции Хуану Гуайдо вместе с переходным правительством. Такие слова приводит The Washington Post.
Абрамс заявил, что в Белом доме не советуют Мадуро какую-либо страну, куда тот может бежать, но напоминают, что у лидера Венесуэлы есть друзья в России и на Кубе. При этом представитель Вашингтона добавил, что есть другие страны, готовые принять Мадуро, но какие – не уточнил.
США, добавил Абрамс, уже отозвали визы у нескольких членов Конституционной ассамблеи, которая была создана Мадуро и поддерживает его.
Напомним, политический кризис возник в Венесуэле 23 января, когда Гуайдо провозгласил себя и.о. президента, а США поддержали его. Российские власти выступили в поддержку Мадуро.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия