Политика

Константин Большаков
8 Февраля, 2019 11:10

Мадуро предложили бежать к друзьям в Россию

Николас Мадуро.
Источник: life.ru
#НиколасМадуро

#Венесуэла

#Абрамс
Вашингтон, 08 Февраля - DIXINEWS.

В Вашингтоне требуют, чтобы законный президент Венесуэлы покинул страну. Является ли это скрытой угрозой – покажет время.

Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что президенту страны Николасу Мадуро нужно покинуть страну, а власть передать лидеру оппозиции Хуану Гуайдо вместе с переходным правительством. Такие слова приводит The Washington Post.

Абрамс заявил, что в Белом доме не советуют Мадуро какую-либо страну, куда тот может бежать, но напоминают, что у лидера Венесуэлы есть друзья в России и на Кубе. При этом представитель Вашингтона добавил, что есть другие страны, готовые принять Мадуро, но какие – не уточнил.

США, добавил Абрамс, уже отозвали визы у нескольких членов Конституционной ассамблеи, которая была создана Мадуро и поддерживает его.

Напомним, политический кризис возник в Венесуэле 23 января, когда Гуайдо провозгласил себя и.о. президента, а США поддержали его. Российские власти выступили в поддержку Мадуро.

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