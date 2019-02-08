Россияне смогут снимать наличные в кассах магазинов

Такое предписание отечественным кредитным учреждениям направила Visa. Пока что о решении участвовать в проекте заявили три банка.

Международная платёжная система VISA направила российским банкам письмо с предписанием организовать снятие наличных в кассах магазинов с её карт. Как пишет «РБК», наладить техническую поддержку данного сервиса просят к апрелю 2019 года.

Именно в апреле VISA планирует начать тестирование сервиса, заявили изданию источники сразу в пяти банках. Сервис позволит владельцам карт платёжной системы снимать наличные через POS-терминалы при обязательной оплате покупки картой. При этом за один раз можно будет снять не больше 100 долларов, то есть, порядка 6500 тысяч рублей.

Отмечается, что подобный сервис был запущен платёжной системой Mastercard ещё в сентябре 2018 года, однако работает пока лишь в одном магазине известной крупной сети. Там разрешают снять за один раз не более 5 тысяч рублей.

Как добавляет издание, участвовать в пилотном проекте VISA намерены банки «Русский стандарт», «Райффайзенбанк» и «Промсвязьбанк».