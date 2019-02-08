Озвучены подробности гибели российского контрактника в Сирии

Официально власти не подтверждают место гибели офицера. Но журналисты выяснили это от родственников погибшего.

5 февраля на сайте администрации Тихорецкого района Краснодарского края появилась информация о гибели местного жителя, российского военного Максима Плетнёва. Как выяснили в дальнейшем СМИ, Плетнёв погиб в Сирии.

- 31 января 2019 года на 25-ом году жизни, при выполнении служебного задания, он погиб. Коллектив администрации муниципального образования Тихорецкий район выражает соболезнование семье и родственникам Максима, - сказано в публикации районной администрации.

Как пишет «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на родственников Максима Плетнёва, тот служил в Сирии на момент гибели. Похороны военного прошли 4 февраля, там присутствовало командование офицера.

В министерстве обороны данные сведения пока не подтверждают, но и не опровергают.