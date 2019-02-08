Назван представитель России на «Евровидении-2019»

Этот артист уже выступал на международном конкурсе. И показал неплохой результат.

Популярный певец Сергей Лазарев представит Россию на грядущем конкуре «Евровидение-2019». Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия-1». В субботу вечером телеканал обещает выпустить передачу, в которой расскажут все подробности.

- Решение принято. И уже сейчас можно его озвучить. Да, действительно, в нынешнем году в Тель-Авиве от России будут выступать я, - сказал Лазарев в передаче «Утро России».

Конкурс состоится с 14 по 18 мая в Израиле. Тель-Авив получил право провести его после победы своей конкурсантки Неты Барзилай в прошлом году.

Напомним, Сергей Лазарев выступал на «Евровидении-2016». Тогда россиянин занял третье место по решению судей, но в зрительском голосовании оказался на первом месте.