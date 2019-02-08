Заведено дело после смерти вахтовиков при аварии «Камаза» в Кузбассе

Машина перевернулась, перевозя рабочих. Есть погибшие и десятки раненых.

Следователи завели уголовное дело после аварии автобуса на базе «Камаза», который перевозил вахтовых рабочих на ОА «Распадский». Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews».

Как пояснили правоохранители, 8 февраля около 8:30 часов «Камаз» опрокинулся в кювет с высоты 8 метров. В аварии погибли 6 человек, 22 рабочих получили ранения. С травмами различной степени тяжести пострадавших отвезли в больницу.

Сейчас следователи работают на месте происшествия, им предстоит установить все обстоятельства ДТП. В рамках следствия им предстоит выяснить, был ли исправен «Камаз», имел ли он техническое оснащение, соответствующее погодным условиям, был ли трезв водитель и соблюдены ли требования безопасности при перевозке людей.

Расследование трагедии продолжается.