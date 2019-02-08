|
Константин Большаков
8 Февраля, 2019 09:14
Заведено дело после смерти вахтовиков при аварии «Камаза» в Кузбассе
ДТП в Кемеровской области.
Источник: vk.com/junetv
Кемерово, 08 Февраля - DIXINEWS.
Машина перевернулась, перевозя рабочих. Есть погибшие и десятки раненых.
Следователи завели уголовное дело после аварии автобуса на базе «Камаза», который перевозил вахтовых рабочих на ОА «Распадский». Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews».
Как пояснили правоохранители, 8 февраля около 8:30 часов «Камаз» опрокинулся в кювет с высоты 8 метров. В аварии погибли 6 человек, 22 рабочих получили ранения. С травмами различной степени тяжести пострадавших отвезли в больницу.
Сейчас следователи работают на месте происшествия, им предстоит установить все обстоятельства ДТП. В рамках следствия им предстоит выяснить, был ли исправен «Камаз», имел ли он техническое оснащение, соответствующее погодным условиям, был ли трезв водитель и соблюдены ли требования безопасности при перевозке людей.
Расследование трагедии продолжается.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия