ДТП

Константин Большаков
8 Февраля, 2019 09:14

Заведено дело после смерти вахтовиков при аварии «Камаза» в Кузбассе

ДТП в Кемеровской области.
Источник: vk.com/junetv
#ДТП

#Кузбасс

#вахтовики
Кемерово, 08 Февраля - DIXINEWS.

Машина перевернулась, перевозя рабочих. Есть погибшие и десятки раненых.

Следователи завели уголовное дело после аварии автобуса на базе «Камаза», который перевозил вахтовых рабочих на ОА «Распадский». Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews».

Как пояснили правоохранители, 8 февраля около 8:30 часов «Камаз» опрокинулся в кювет с высоты 8 метров. В аварии погибли 6 человек, 22 рабочих получили ранения. С травмами различной степени тяжести пострадавших отвезли в больницу.

Сейчас следователи работают на месте происшествия, им предстоит установить все обстоятельства ДТП. В рамках следствия им предстоит выяснить, был ли исправен «Камаз», имел ли он техническое оснащение, соответствующее погодным условиям, был ли трезв водитель и соблюдены ли требования безопасности при перевозке людей.

Расследование трагедии продолжается.

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