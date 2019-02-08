Судьбу футболиста Салы озвучили официально

К сожалению, игрок погиб при падении самолёта. Самые худшие опасения подтвердились.

Тело 28-летнего профессионального футболиста Эмилиано Салы было найдено среди обломков самолёта, найденного на дне Ла-Манша. Об этом сообщается на сайте полиции графства Дорсет.

Как пояснили полицейские, накануне коронер провёл процедуру опознания тела, поднятого из воды. Личность игрока подтвердилась. При этом продолжаются поиски самого пилота, который перевозил футболиста.

Напомним, накануне авиакатастрофы аргентинец подписал контракт с клубом «Кардифф-Сити», куда перешёл из французского «Нанта». Для британского клуба сумма договора составила рекордные 15 млн евро.

А уже 22 января самолёт с Салой пропал с радаров в небе над Ла-Маншем. 4 февраля обломки легкомоторного лайнера были найдены.