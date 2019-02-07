Шоу-бизнес

Константин Большаков
7 Февраля, 2019 18:03

«Симпсонов» решили не убирать с экранов

"Симпсоны".
Источник: Kinoprizma.ru
#Симпсоны

#мультсериалы

#Fox
Лос-Анджелес, 07 Февраля - DIXINEWS.

Сериал будет продлён. Пока речь идёт о двух сезонах.

Американский телеканал Fox объявил о продлении мультсериала «Симпсоны» ещё как минимум на 2 сезона. Об этом пишет Variety.com.

В настоящий момент идёт показ 30 сезона «Симпсонов», однако с выходом 31 и 32 сезонов общее число эпизодов шоу достигнет 713. Когда это произойдёт, мультик официально станет самым продолжительным сериалом в прайм-тайм за всю историю телевидения США.

Отметим, что шоу с главными героями Гомером, Мардж, Бартом, Лизой и Мэгги Симпсонами впервые было показано 19 апреля 1987. После нескольких коротких эпизодов в декабре того же года стартовал первый полноценный сезон.

За свою историю «Симпсоны» были удостоены 33 премий «Эмми», 30 премий «Энни», 11 премий гильдии сценаристов США, восьми премий People’s Choice, а также звезды на аллее славы в Голливуде.

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