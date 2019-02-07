Политика

Константин Большаков
7 Февраля, 2019 17:25

Украинцы официально определили себя европейцами

Киев.
Источник: Nastol.com.ua
#Украина

#НАТО

#ЕвроСоюз
Киев, 07 Февраля - DIXINEWS.

Страна нацелилась на вступление в ЕС и НАТО. Киев рассчитывает достичь этого за 5 лет.

Депутаты Верховной рады Украины приняли законопроект, который вносит изменения в конституцию страны. Теперь Киев официально нацелился на вступление в Евросоюз и НАТО, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

Кроме того, в главном законе Украины отныне будет прописана «необратимость европейского и трансатлантического курса» и «европейская идентичность» граждан соседнего государства. Правительство страны ответственно за реализацию этой стратегии, а её гарантом будет президент Украины.

Напомним, в январе 2019 года президент Украины Пётр Порошенко объявил об участии в мартовских выборах главы государства. Тогда же он заявил, что Киев рассчитывает подать заявку на вступление в НАТО и ЕС до 2024 года.

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