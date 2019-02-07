Россия продолжила падение в рейтинге ФИФА

Наша страна опустилась ещё на две строчки. А ведь после ЧМ-2018 была на относительно высоком месте.

Сборная Росси по футболу опустилась на 50-ю строчку в рейтинге ФИФА. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», ранее наша команда занимала сорок восьмое место. Обновленные данные опубликованы на сайте Всемирной футбольной ассоциации.

Выступая на Кубке Азии, сборные Южной Кореи и Японии сумели опередить россиян, а победитель турнира – сборная Катара – взлетела почти на 10 позиций, с 55 на 38 место.

Первая десятка списка не изменилась: Бельгия, Франция, Бразилия, Хорватия, Англия, Португалия, Уругвай, Швейцария, Испания и Дания. Россия заняла сорок восьмое место, имея в активе 1424 баллов.

Напомним, после чемпионата мира 2018 года сборная РФ поднялась с 70-го места на 49-е.