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Константин Большаков
7 Февраля, 2019 16:37
Россия продолжила падение в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу.
Источник: Spb247.ru
Москва, 07 Февраля - DIXINEWS.
Наша страна опустилась ещё на две строчки. А ведь после ЧМ-2018 была на относительно высоком месте.
Сборная Росси по футболу опустилась на 50-ю строчку в рейтинге ФИФА. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», ранее наша команда занимала сорок восьмое место. Обновленные данные опубликованы на сайте Всемирной футбольной ассоциации.
Выступая на Кубке Азии, сборные Южной Кореи и Японии сумели опередить россиян, а победитель турнира – сборная Катара – взлетела почти на 10 позиций, с 55 на 38 место.
Первая десятка списка не изменилась: Бельгия, Франция, Бразилия, Хорватия, Англия, Португалия, Уругвай, Швейцария, Испания и Дания. Россия заняла сорок восьмое место, имея в активе 1424 баллов.
Напомним, после чемпионата мира 2018 года сборная РФ поднялась с 70-го места на 49-е.
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