В Минздраве назвали две основных причины смерти мужчин

Ожидаемо, это алкоголь и курение. Эти вредные привычки уносят большинство российских мужчин.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что причинами смерти большинства трудоспособных мужчин в нашей стране являются алкоголь и курение. Такое заявление глава Минздрава сделала в эфире радио «Вести ФМ».

- 70% - это алкоголь-ассоциированная смертность, причём не только острая, но накопительная алкогольная смертность – циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз, ранний атеросклероз, ранняя гипертоническая болезнь, - пояснила Скворцова.

Однако в последние несколько лет ситуация начала меняться в лучшую сторону, но всё же из 100 тысяч мужчин до старости не доживают 750 человек в трудоспособном возрасте. Для женщин данный показатель составляет 203 человека на 100 тысяч.