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Константин Большаков
7 Февраля, 2019 15:42
В Минздраве назвали две основных причины смерти мужчин
Вероника Скворцова.
Источник: Medblog.su
Москва, 07 Февраля - DIXINEWS.
Ожидаемо, это алкоголь и курение. Эти вредные привычки уносят большинство российских мужчин.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что причинами смерти большинства трудоспособных мужчин в нашей стране являются алкоголь и курение. Такое заявление глава Минздрава сделала в эфире радио «Вести ФМ».
- 70% - это алкоголь-ассоциированная смертность, причём не только острая, но накопительная алкогольная смертность – циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз, ранний атеросклероз, ранняя гипертоническая болезнь, - пояснила Скворцова.
Однако в последние несколько лет ситуация начала меняться в лучшую сторону, но всё же из 100 тысяч мужчин до старости не доживают 750 человек в трудоспособном возрасте. Для женщин данный показатель составляет 203 человека на 100 тысяч.
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