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Константин Большаков
7 Февраля, 2019 15:17
Родственники Юлии Скрипаль прокомментировали её беременность
Юлия Скрипаль.
Источник: rbc.ru
Москва, 07 Февраля - DIXINEWS.
Они считают, что всё это – попытка отвлечь внимание от «Брекзита». И обвинили в этих фейках Мэй.
Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что сообщения о третьем человеке, который якобы причастен к отравлению её дяди и двоюродный сестры Юлии, являются информационным вбросом. Такое заявление она сделала в эфире телеканала «360».
Как пояснила Виктория Скрипаль, фейком является и информация о том, что Юлия беременна. Данные вбросы, по мнению женщины, звенья одной цепи, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза, который инициировала британский премьер Тереза Мэй.
- Пока эта женщина куда-то не уйдёт, всё это будет продолжаться, - пояснила Виктория Скрипаль, добавив, что Мэй делает карьеру на отравлениях и портит жизнь людей.
Напомним, Юлия Скрипаль и её отец Сергей были отравлены в марте 2018 года в Солсбери. В этом обвинили двух россиян, якобы причастных к ГРУ, Александра Петрова и Руслана Боширова. Сама Скрипаль перестала выходить на связь с родственниками с лета того же года.
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