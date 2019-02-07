Родственники Юлии Скрипаль прокомментировали её беременность

Они считают, что всё это – попытка отвлечь внимание от «Брекзита». И обвинили в этих фейках Мэй.

Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что сообщения о третьем человеке, который якобы причастен к отравлению её дяди и двоюродный сестры Юлии, являются информационным вбросом. Такое заявление она сделала в эфире телеканала «360».

Как пояснила Виктория Скрипаль, фейком является и информация о том, что Юлия беременна. Данные вбросы, по мнению женщины, звенья одной цепи, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза, который инициировала британский премьер Тереза Мэй.

- Пока эта женщина куда-то не уйдёт, всё это будет продолжаться, - пояснила Виктория Скрипаль, добавив, что Мэй делает карьеру на отравлениях и портит жизнь людей.

Напомним, Юлия Скрипаль и её отец Сергей были отравлены в марте 2018 года в Солсбери. В этом обвинили двух россиян, якобы причастных к ГРУ, Александра Петрова и Руслана Боширова. Сама Скрипаль перестала выходить на связь с родственниками с лета того же года.