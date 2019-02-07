Криминал

Константин Большаков
7 Февраля, 2019 14:41

Назван самый опасный российский транспорт

Сотрудники МВД на транспорте.
Источник: Vkavkaz.ru
#транспортнаяполиция

#МВД

#поезда
Москва, 07 Февраля - DIXINEWS.

Больше всего преступлений происходят в поездах. Это подтвердили в полиции.

Глава ГУ МВД на транспорте Дмитрий Шаробаров заявил, что больше всего преступлений совершается в российских поездах. Такое заявление полицейский сделал в ходе пресс-конференции ко 100-летию транспортной полиции.

Так, в прошлом году на железной дороге произошло больше всего криминальных происшествий. Из 36,6 тысяч, совершённых на транспорте, 30 тысяч произошли именно в поездах.

Как пишут РИА «Новости» со ссылкой на выступление Дмитрия Шаробарова, поездами чаще всего перевозят оружие и наркотики.

Только благодаря служебно-розыскным собакам в том году удалось раскрыть около 1500 преступлений. Так, четвероногие «полицейские» нашли 33 единицы оружия, более 10 кг взрывчатки, 2133 боеприпаса и около 200 кг наркотиков.

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