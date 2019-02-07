Финансы

Константин Большаков
7 Февраля, 2019 13:59

Стало известно, как сэкономить деньги в России

Супермаркет.
Источник: Mosopora.ru
#траты

#экономия

#покупки
Москва, 07 Февраля - DIXINEWS.

Наши сограждане поделились своими советами. Опрос проводился в соцсетях.

Пользователь твиттера под ником mashawannasay собрала лайфхаки россиян, которые позволяют сэкономить деньги. Начала девушка со своего совета, который заключается в том, что лучше не ходить по магазинам голодным, чтобы не купить лишней еды.

- Чек в два раза больше получается, - заверила она.

При походе за покупками kefir4er посоветовал надевать наушники со спокойной музыкой, так как интенсивные ритмы влияют «на проходимость и спонтанные покупки так же, как и голод». Этот же юзер посоветовал обращать внимание на то, что продают в конце супермаркетов, так как в начале стоит «вся ненужная дичь».

Что касается владельцев домашних животных, то тут советуют покупать, к примеру, наполнители в лотки дешевле, так как наполнитель за 100 рублей и 500 рублей почти не различается. А более экономные пользователи твиттера посоветовали в день зарплаты переводить 10% от неё на накопительный счёт.

Чтобы не покупать кофе в ларьках, один из россиян посоветовал носить свежезаваренный кофе с собой в термосах, а другой посоветовал не заказывать вино в ресторанах, где оно дороже в несколько раз, чем в магазинах.

Также юзеры давали советы по установке на смартфоны специальных приложений, позволяющих рассчитать затраты и экономию при покупках.

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