|
Константин Большаков
7 Февраля, 2019 13:30
Москва отказалась эвакуировать Николаса Мадуро
Кремль.
Источник: Antimaidan.ru
Москва, 07 Февраля - DIXINEWS.
Его поддерживают, как законного лидера, однако речи о спасательной операции не идёт. Так в Кремле отреагировали на заявления в СМИ о сомнения в жизнеспособности режима Мадуро.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль по-прежнему поддерживает законно избранного главу Венесуэлы Николаса Мадуро. Как пишет «РБК», так Песков отреагировал на сообщения в прессе, что российские власти якобы засомневались в жизнеспособности режима Мадуро.
При этом господин Песков подчеркнул, что в Москве не рассматривают вариант спасения или эвакуации президента Венесуэлы.
- Не фигурирует и не поднимается, - заверил представитель Кремля, говоря об этом.
Также Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон не проводили переговоров по поводу кризиса в Венеуэле, который начался 23 января, когда лидер оппозиции Хуан Гайдо провозгласил себя и.о. президента южноамериканской страны.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия