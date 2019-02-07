Политика

Константин Большаков
7 Февраля, 2019 13:30

Москва отказалась эвакуировать Николаса Мадуро

Кремль.
Источник: Antimaidan.ru
#Кремль

#Песков

#НиколасМадуро
Москва, 07 Февраля - DIXINEWS.

Его поддерживают, как законного лидера, однако речи о спасательной операции не идёт. Так в Кремле отреагировали на заявления в СМИ о сомнения в жизнеспособности режима Мадуро.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль по-прежнему поддерживает законно избранного главу Венесуэлы Николаса Мадуро. Как пишет «РБК», так Песков отреагировал на сообщения в прессе, что российские власти якобы засомневались в жизнеспособности режима Мадуро.

При этом господин Песков подчеркнул, что в Москве не рассматривают вариант спасения или эвакуации президента Венесуэлы.

- Не фигурирует и не поднимается, - заверил представитель Кремля, говоря об этом.

Также Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон не проводили переговоров по поводу кризиса в Венеуэле, который начался 23 января, когда лидер оппозиции Хуан Гайдо провозгласил себя и.о. президента южноамериканской страны.

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