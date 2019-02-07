Власть

Константин Большаков
7 Февраля, 2019 13:12

Уволенный после «Зимней вишни» глава МЧС нашёл новую работу

Владимир Пучков.
Источник: Mchsmedia.ru
#Пучков

#МЧС

#ОАК
Москва, 07 Февраля - DIXINEWS.

Он будет занимать высокую должность в авиасфере. Логика назначения оказалась проста.

Экс-министр чрезвычайных ситуаций РФ Владимир Пучков назначен советником президента Объединённой авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря по вопросам гидроавиации. Как пишет «Ъ», об этом стало известно накануне.

Издания уточняет, что таким образом в Кремле решили компенсировать Пучкову провал после выдвижения в Совет Федерации от Приморского края. Предложивший кандидатуру экс-министра врио губернатора Андрей Тарасенко потерпел поражение на выборах 2018 года, а новый глава региона Олег Кожемяко отказал Владимиру Пучкову в выдвижении.

Также собеседник газеты уточняет, что Пучкова взяли в ОАК по простой логике – при нём МЧС заказывало самолёты-амфибии Бе-20.

Напомним, Пучкова уволили с должности главы МЧС России в марте 2018 года после масштабных проверок, начавшихся из-за пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», когда погибли 60 человек. Чиновник возглавлял министерство с 2012 года.

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