На продукции ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» появится знак «Гарантия качества»

Право на размещение данного знака компания получила ещё в прошлом году на заседании Экспертного совета. Птицефабрика вышла на профессиональный уровень проекта «Покупай пермское».

29 декабря состоялось заключительное заседание Экспертного совета в 2018 году, в который вошли вице-президент Пермской ТПП Елена Гилязова, эксперт Центра поддержки предпринимательства Лариса Овсянникова, представитель ПГНИУ Ольга Тимофеева, заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Владислав Тонков и руководитель ЭТЦ «Пермэкспертиза» Лилия Ширяева.

Экспертный совет рассмотрел документы от ЗАО Птицефабрика «Чайковская», которая стала участником проекта «Покупай пермское» на выход на второй профессиональный уровень подтверждения качества выпускаемой продукции и оказания услуг.

Таким образом, ПФ «Чайковская» получила право на размещение знака «Гарантия качества», как лучший производитель яйца, в том числе диетического.

Отныне знак «Гарантия качества» будет размещён на каждой упаковке с продукцией Чайковской птицефабрики, а также в точках продажи яиц предприятия, что послужит дополнительным аргументом для покупателя.

Стоит отметить, что Экспертный совет принимает решение на основании полученных документов, где должны быть приложены международный сертификат качества стандарта ISO, НАССР, дипломы победителей российских и международных конкурсов качества продукции, подтверждения успешного прохождения экспертизы в ритейле, например в METRO Cash and Carry, X5 Retail Group, «Магнит» и других.

Чайковская птицефабрика выпускает широкую номенклатуру продукции - это и мясо птицы, и полуфабрикаты, и зерновую продукцию и комбикорма. Также компания специализируется на производстве высококачественного натурального яйца, в котором содержится ряд необходимых витаминов и элементов для жизнедеятельности человека.