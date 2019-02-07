Суд решил освободить российского полковника-мятежника

Его подозревали даже в покушении на Анатолия Чубайса. А с момента ареста прошло почти 10 лет.

Зубово-Полянский районный суд Мордовии изменил приговор экс-полковнику Владимиру Квачкову, освободив его от наказания по статье 282 УК РФ в связи с её частичной декриминализации. Об этом заявил адвокат бывшего полковника Андрей Виканов, пишет «Медиазона».

О пересмотре ходатайства, удовлетворённого теперь, просил сам Виканов. Кроме того, его позицию поддержала и прокуратура. Выйти на свободу Владимир Квачков может уже 19 февраля, уточнил адвокат.

Напомним, Квачкова арестовали в 2010 году по обвинению в содействии терроризму и попытке организации вооружённого мятежа. За это его осудили на 8 лет. Бывшего полковника также подозревали в покушении на Анатолия Чубайса, но оправдали.

Летом 2017 года Квачкова осудили за видеообращение из колонии, в котором признали виновным в возбуждении ненависти или вражды. А в декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ.