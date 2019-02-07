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Константин Большаков
7 Февраля, 2019 10:59
Медведев потребовал уточнить, что такое шпионская техника
Дмитрий Медведев.
Источник: Hollivizor.ru
Москва, 07 Февраля - DIXINEWS.
Ранее у россиян, желающих решить бытовые неудобства при помощи таких гаджетов, возникали проблемы со спецслужбами. Теперь в законе должны прописать, что относится к шпионской технике, а что нет.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился внести на рассмотрение в Государственную думу законопроекты, уточняющие, что относится к шпионской технике, а что не относится. Как сказано на сайте правительства, речь идёт о «специальных технических средствах для негласного сбора информации», за которые могут оштрафовать или привлечь к уголовной ответственности.
- Отсутствие этого термина в законодательстве приводило к размытому толкованию правовых норм. И в зоне риска могли оказаться те, кто приобретал такие спецсредства просто для решения бытовых проблем, - пояснил Медведев.
Напомним, широко известным стало уголовное дело в отношении курганского фермера, который установил на корову GPS-маячок в 2017 году. История дошла до Владимира Путина, и лишь после этого дело прекратили. Сам фермер сразу заявлял, что поставил устройство на корову, которая отбивалась от стада.
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