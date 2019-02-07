Финансы

Константин Большаков
7 Февраля, 2019 09:58

На изоляцию российского интернета выделили почти 2 млрд рублей

Интернет-роутер.
Источник: Piratenproxy.nl
#интернет

#ГосДума

#бюджет
Москва, 07 Февраля - DIXINEWS.

Оказывается, деньги в бюджете уже заложены на эти цели. Однако сам законопроект будет рассмотрен только сегодня.

В федеральном бюджете заложили более 1,8 млрд рублей на случай изоляции российского интернета на 2019-2021 года. Как пишет «Интерфакс», данные средства прописаны на траты для создания инфраструктуры по защите рунета от внешних угроз.

Так, в 2019 году на эти цели потратят 597 млн рублей, в 2020 году – 699 млн рублей, а в 2021 году – 546 млн рублей. Для дальнейшей реализации проекта властям придётся предусмотреть расходы в бюджетах следующих лет, заявил источник.

Напомним, в четверг, 7 февраля, профильный комитет Государственной думы по информационной политике рассмотрит законопроект сенатора Андрея Клишаса об автономном интернете, после чего решит, будет ли рекомендовать его к приятию.

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