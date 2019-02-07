Политика

Константин Большаков
7 Февраля, 2019 09:40

Кремль засомневался в необходимости поддержать Мадуро

Владимир Путин и Николас Мадуро.
Источник: Neweurope.eu
#НиколасМадуро

#Кремль

#Венесуэла
Москва, 07 Февраля - DIXINEWS.

Есть ряд причин, которые мешают этому. В том числе и удалённость Южной Америки.

В Кремле начали сомневаться в том, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро жизнеспособен. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, близких к российскому руководству.

Как пояснили источники, из-за катастрофической ситуации в экономике граждане Венесуэлы перестают поддерживать Мадуро. Кроме того, армия страны не готова применять оружие к собственным согражданам.

В Москве также понимают, что финансовой возможности восстановить экономику Венесуэлы у нас нет, а военная поддержка исключена из-за удалённости южноамериканского государства.

Первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров добавил, что время играет не на руку Николасу Мадуро. Если экономический кризис обострится ещё сильнее, настроения в обществе могут обернуться против венесуэльского лидера.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Россия и ряд стран поддержали режим Мадуро, а США и ряд западных государств – Гуайдо.

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