Россию заподозрили в подготовке к большой войне

К такому выводу пришли шведские эксперты. Якобы, наша страна наращивает силы для масштабного конфликта.

Специалисты Шведского института оборонных исследований опубликовали доклад, где заявили, что Россия готовится к участию в масштабных военных конфликтах. Такая информация приведена на сайте института.

С 2009 по 2017 год авторы документа изучали военные учения России и пришли к выводу, что наша армия, принимавшая до этого участие в локальных конфликтах, якобы начала готовится к масштабным противостояниям с соперниками по типу НАТО или Китая.

- Россия готова воспользоваться военными методами, - резюмируют в докладе.

В Шведском институте также заметили, что за последние годы российская армия сильно повысила боеспособность и способна быстро переходить в режим военных действий.