|
Константин Большаков
7 Февраля, 2019 08:53
Россию заподозрили в подготовке к большой войне
Российская армия.
Источник: dixinews.ru
Москва, 07 Февраля - DIXINEWS.
К такому выводу пришли шведские эксперты. Якобы, наша страна наращивает силы для масштабного конфликта.
Специалисты Шведского института оборонных исследований опубликовали доклад, где заявили, что Россия готовится к участию в масштабных военных конфликтах. Такая информация приведена на сайте института.
С 2009 по 2017 год авторы документа изучали военные учения России и пришли к выводу, что наша армия, принимавшая до этого участие в локальных конфликтах, якобы начала готовится к масштабным противостояниям с соперниками по типу НАТО или Китая.
- Россия готова воспользоваться военными методами, - резюмируют в докладе.
В Шведском институте также заметили, что за последние годы российская армия сильно повысила боеспособность и способна быстро переходить в режим военных действий.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия