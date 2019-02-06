Общество

Константин Большаков
6 Февраля, 2019 20:03

Саратовских учителей опять выгнали на уборку снега

Уборка снега в школе Саратова.
Источник: https://vk.com/wall-32331179_1581866
#учителя

#Саратов

#уборкаснега
Саратов, 06 Февраля - DIXINEWS.

На этот раз, правда, из другой школы. Однако директор, видимо, не услышала заявление мэра по прошлому инциденту.

В группе «Типичный Саратов» в социальной сети «Вконтакте» появилась публикация, на которой, как утверждают авторы, запечатлены педагоги школы №78. Учителей заставили убирать снег. На снимке женщины с лопатами действительно очищают территорию.

- Снова в школе принудили убирать снег в методический день учителей. Никаких заявлений на добровольную чистку снега не было написано, выдернули на улицу во время работы с журналами и документацией, - сказано в публикации.

При этом в той же записи со ссылкой на ИА «Версия-Саратов» сказано, что мэр города Михаил Исаев распорядился организовать проверку по данному факту.

Это уже второй подобный инцидент в Саратове за последнюю неделю. Так, в конце января стало известно, что учителей школы №95 заставили убирать снег в мешки. По итогам проверки тогда уволили главу отдела образования Октябрьского района.

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