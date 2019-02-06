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Константин Большаков
6 Февраля, 2019 19:38
Путин объяснил пользу уничтожения продуктов
Уничтожение санкционки.
Источник: Storm100.livejournal.com
Москва, 06 Февраля - DIXINEWS.
Это может быть важно для экономики. На такие шаги приходится идти, заверил российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин объяснил, в каких случаях имеет смысл уничтожение санкционных продуктов. Такое заявление главы государства передаёт «Интерфакс».
- Иногда с точки зрения экономики лучше что-то пустить под нож, чем просто раздать, - пояснил Путин. – Как это ни странно звучит. Потому что это сохранение рабочих мест, сохранение определённого уровня рентабельности производства, ценовой политики и так далее.
Путин признал, что такой подход звучит не комфортно и благообразно, но стимулирует рост экономики, а от этого выигрывают все. Как пример, сказал президент, можно привести гуманитарную помощь из-за границы, которая разоряет российский производителей.
Напомним, власти РФ ввели продовольственное эмбарго на ряд товаров из-за рубежа в ответ на санкции Запада. Незаконно импортированные продукты из этого списка уничтожают.
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