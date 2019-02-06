Экономика

Константин Большаков
6 Февраля, 2019 18:15

Россия будет расширять практику безвизового въезда

Форум "Деловой России".
Источник: kremlin.ru
#Путин

#безвизовыйрежим

#ДеловаяРоссия
Москва, 06 Февраля - DIXINEWS.

Об этом заявил наш президент. Однако нужно учитывать позицию дипломатов и полиции.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает расширение опыта краткосрочного безвизового въезда в российские регионы. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», такое заявление российский лидер сделал на форуме «Деловой России».

Путин также выступил за увеличение использования электронных виз, и назвал себя сторонником подобных идей. Но в то же время он призвал учитывать позицию МИД России и МВД, так как на чемпионат мира 2018 года под видом болельщиком приезжали некие иностранцы, желающие через нашу страну перебраться в Евросоюз.

- Надо честно сказать, что их позиция часто является обоснованной, но двигаться все равно нужно, ведь с помощью запретов мы задач развития точно не решим ни в сфере туризма, ни в других областях, - сказал Владимир Путин, говоря о позиции министерства внутренних дел и министерства иностранных дел.

Напомним, в августе 2018 года президент РФ подписал закон о продлении безвизового режима владельцам паспортов болельщика до 31 декабря.

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